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Гагин: передавая ВСУ ATACMS, США идут на эскалацию конфликта

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Принимая решение о передаче Украине ракет ATACMS, США продолжают эскалацию украинского конфликта, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин: передавая ВСУ ATACMS, США идут на эскалацию конфликта
  • AP
  • © Libkos

«Соединённые Штаты продолжают эскалацию конфликта Украины с Россией. Каким-то образом это выгодно Соединённым Штатам, абсолютно невыгодно Европе», — цитирует РИА Новости Гагина.

Он отметил, что ракеты ATACMS будут использоваться ВСУ против российской территории.

По его словам, в НАТО наметился раскол между США и странами Европы.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

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