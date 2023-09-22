Гагин: передавая ВСУ ATACMS, США идут на эскалацию конфликта

Принимая решение о передаче Украине ракет ATACMS, США продолжают эскалацию украинского конфликта, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Соединённые Штаты продолжают эскалацию конфликта Украины с Россией. Каким-то образом это выгодно Соединённым Штатам, абсолютно невыгодно Европе», — цитирует РИА Новости Гагина.

Он отметил, что ракеты ATACMS будут использоваться ВСУ против российской территории.

По его словам, в НАТО наметился раскол между США и странами Европы.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.