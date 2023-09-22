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Punchbowl: Маккарти попытается исключить из бюджета предназначенные ВСУ $300 млн

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти попытается исключить $300 млн, предназначенных для обучения ВСУ, из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год, который начинается 1 октября.
Punchbowl: Маккарти попытается исключить из бюджета предназначенные ВСУ $300 млн
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

Об этом рассказал журналист Punchbowl Джейк Шерман.

«Маккарти заявил, что он исключит $300 млн на обучение украинских солдат из законопроекта о расходах Пентагона. Вероятнее всего, законопроект будет принят, поскольку большинство в палате представителей поддерживает его» — написал он в X.

Группа конгрессменов США ранее выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.

Обозреватель The Washington Post Джош Рогин отметил, что поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов «висит на волоске», поскольку многие республиканцы в американском конгрессе проголосуют против предоставления новой помощи.

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