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Глава МВД Турции заявил о задержании десяти боевиков ИГ в Измире

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Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в Измире были задержаны десять боевиков «Исламского государства»*, пятеро арестованы.
Глава МВД Турции заявил о задержании десяти боевиков ИГ в Измире
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  • © Ajax9

«В районе Борнова провинции Измир задержаны десять членов ИГ», — приводит РИА Новости слова Ерликая в соцсети X.

Он отметил, что разведка получила данные о хранении задержанными взрывчатки и оружия в горной местности.

Ранее стало известно, что в результате теракта ИГ* в Пакистане погибли 63 человека.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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