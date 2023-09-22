Глава МВД Турции заявил о задержании десяти боевиков ИГ в Измире
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«В районе Борнова провинции Измир задержаны десять членов ИГ», — приводит РИА Новости слова Ерликая в соцсети X.
Он отметил, что разведка получила данные о хранении задержанными взрывчатки и оружия в горной местности.
Ранее стало известно, что в результате теракта ИГ* в Пакистане погибли 63 человека.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.