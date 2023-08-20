По меньшей мере 11 человек погибли в результате теракта в Пакистане
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какара.
«Решительно осуждаю этот бессмысленный акт насилия и проявляю солидарность с пострадавшими семьями», — написал он в соцсетях.
Ранее в результате теракта ИГ* в Пакистане погибли 63 человека.
В июле в результате взрыва на съезде партии в Пакистане пострадали не менее 200 человек.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.