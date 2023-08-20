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По меньшей мере 11 человек погибли в результате теракта в Пакистане

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По меньшей мере 11 человек погибли в результате теракта в пограничной с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какара.

«Решительно осуждаю этот бессмысленный акт насилия и проявляю солидарность с пострадавшими семьями», — написал он в соцсетях.

Ранее в результате теракта ИГ* в Пакистане погибли 63 человека.

В июле в результате взрыва на съезде партии в Пакистане пострадали не менее 200 человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 

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