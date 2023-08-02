Число погибших во время теракта ИГ в Пакистане увеличилось до 63

Количество погибших в результате взрыва, устроенного в выходные дни террористом-смертником «Исламского государства»* на митинге сторонников талибской исламистской партии в Пакистане, возросло до 63.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным сотрудника одной из больниц, около 123 человек, получивших ранения в результате воскресного теракта у афганской границы, находятся на лечении.

Ранее стало известно, что взрыв произошёл на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в Пакистане.

Также в январе текущего года сообщалось, что в результате нападения террориста-смертника на мечеть в пакистанском городе Пешавар погибли 90 человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.