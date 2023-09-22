Политик Филиппо: глава ЕК переложила вину за трагедию в Хиросиме с США на Россию
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Об этом в своей соцсети X (бывшая Twitter) написал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя её поверить, что бомбу на Хиросиму сбросила Россия, а не Америка», — говорится в сообщении.
Политик назвал неприемлемыми подобные заявления.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы.