Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать общественным сознанием, перекладывая вину за трагедию в Хиросиме с Соединённых Штатов на Россию.

Об этом в своей соцсети X (бывшая Twitter) написал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя её поверить, что бомбу на Хиросиму сбросила Россия, а не Америка», — говорится в сообщении.

Политик назвал неприемлемыми подобные заявления.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы.