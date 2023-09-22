Захарова: глава ЕК фон дер Ляйен солгала, возложив вину за Хиросиму на Россию
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Захарова уточнила, что фон дер Ляйен выступила с речью на вручении награды Атлантического совета, поблагодарив премьер-министра Японии Фумио Кисиде за поддержку Украины и борьбу с Россией.
При этом она отметила, что его родственники погибли во время ядерной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.
«Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова», — говорится в сообщении.
Ранее в BZ заявили, что расширение БРИКС стало личным поражением для главы фон дер Ляйен и главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.
Также сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш почтил память погибших в результате атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году, но не назвал страну, ответственную за бомбардировку.