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Захарова: глава ЕК фон дер Ляйен солгала, возложив вину за Хиросиму на Россию

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова уточнила, что фон дер Ляйен выступила с речью на вручении награды Атлантического совета, поблагодарив премьер-министра Японии Фумио Кисиде за поддержку Украины и борьбу с Россией.

При этом она отметила, что его родственники погибли во время ядерной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

«Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова», — говорится в сообщении.

Ранее в BZ заявили, что расширение БРИКС стало личным поражением для главы фон дер Ляйен и главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

Также сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш почтил память погибших в результате атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году, но не назвал страну, ответственную за бомбардировку.

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