Генсек ООН Гутерреш не упомянул страну, сбросившую атомную бомбу на Нагасаки
На церемонии в Нагасаки речь Гутерреша зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
«Эта церемония является возможностью вспомнить момент беспрецедентного ужаса для человечества — применения атомного оружия в Нагасаки 78 лет назад», — цитирует РИА Новости Накамицу.
Отмечается, что в послании не было ни одного упоминания США.
Ранее Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Хиросимы не назвал страну, ответственную за их гибель.
6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.