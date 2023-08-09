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Генсек ООН Гутерреш не упомянул страну, сбросившую атомную бомбу на Нагасаки

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Генсек ООН Антониу Гутерреш почтил память погибших в результате атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году, но не назвал страну, ответственную за бомбардировку.

На церемонии в Нагасаки речь Гутерреша зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Эта церемония является возможностью вспомнить момент беспрецедентного ужаса для человечества — применения атомного оружия в Нагасаки 78 лет назад», — цитирует РИА Новости Накамицу.

Отмечается, что в послании не было ни одного упоминания США.

Ранее Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Хиросимы не назвал страну, ответственную за их гибель.

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.

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