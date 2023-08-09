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Кандидат в сенат Сэйр: страх перед США заставил Японию забыть виновников бомбардировок

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Страх перед США вынудил японских политиков и генсек ООН забыть о виновниках атомных бомбардировок Японии, заявила независимый кандидат в американский сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать», — цитирует РИА Новости Сэйр.

По её словам, данных рычагов становится всё меньше.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Хиросимы не назвал страну, ответственную за их гибель.

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.

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