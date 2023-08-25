BZ: расширение БРИКС стало личным поражением фон дер Ляйен и Борреля

Расширение БРИКС стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

Такое мнение в статье для газеты Berliner Zeitung высказал журналист Рамон Шак.

Как отметил обозреватель, в скором времени почти половина населения Земли, в том числе некоторые быстро развивающиеся страны, станут членами этого объединения.

В статье говорится, что в контексте расширения БРИКС критика стран — участниц саммита в адрес западного миропорядка «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля».

Шак также выразил уверенность, что эпоха, когда европейские страны могли отдавать приказы всему миру, давно закончилась.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.