CNA: власти Сингапура следят за сообщениями о радиоактивности iPhone 12
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Отмечается, что сингапурское Управление по развитию инфокоммуникационных средств массовой информации, а также Национальное агентство по охране окружающей среды заявили, что любое оборудование, которое излучает радиочастоты, должно соответствовать строгим требованиям безопасности.
«Мы будем следить за любым дальнейшим развитием событий в данном случае», — заявили в ведомстве.
Ранее Национальное агентство по частотам Франции приняло решение о временном запрете на продажу iPhone 12 на территории страны.
У устройства было выявлено превышение предела удельного коэффициента поглощения.
Как пишет РИА Новости, впоследствии Apple оспорила данные выводы, заявив, что смартфон соответствует всем нормам.