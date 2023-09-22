CNA: власти Сингапура следят за сообщениями о радиоактивности iPhone 12

Сингапурский портал CNA сообщил, что власти Сингапура следят за развитием ситуации после предупреждения французского регулирующего органа о том, что iPhone 12 имеет электромагнитное излучение, превышающее стандарты ЕС.

Отмечается, что сингапурское Управление по развитию инфокоммуникационных средств массовой информации, а также Национальное агентство по охране окружающей среды заявили, что любое оборудование, которое излучает радиочастоты, должно соответствовать строгим требованиям безопасности.

«Мы будем следить за любым дальнейшим развитием событий в данном случае», — заявили в ведомстве.

Ранее Национальное агентство по частотам Франции приняло решение о временном запрете на продажу iPhone 12 на территории страны.

У устройства было выявлено превышение предела удельного коэффициента поглощения.

Как пишет РИА Новости, впоследствии Apple оспорила данные выводы, заявив, что смартфон соответствует всем нормам.