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CNA: власти Сингапура следят за сообщениями о радиоактивности iPhone 12

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Сингапурский портал CNA сообщил, что власти Сингапура следят за развитием ситуации после предупреждения французского регулирующего органа о том, что iPhone 12 имеет электромагнитное излучение, превышающее стандарты ЕС.
CNA: власти Сингапура следят за сообщениями о радиоактивности iPhone 12
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Отмечается, что сингапурское Управление по развитию инфокоммуникационных средств массовой информации, а также Национальное агентство по охране окружающей среды заявили, что любое оборудование, которое излучает радиочастоты, должно соответствовать строгим требованиям безопасности.

«Мы будем следить за любым дальнейшим развитием событий в данном случае», — заявили в ведомстве.

Ранее Национальное агентство по частотам Франции приняло решение о временном запрете на продажу iPhone 12 на территории страны.

У устройства было выявлено превышение предела удельного коэффициента поглощения.

Как пишет РИА Новости, впоследствии Apple оспорила данные выводы, заявив, что смартфон соответствует всем нормам.

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