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Во Франции временно запретили продажу iPhone 12 из-за повышенного излучения

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Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) приняло решение о временном запрете на продажу iPhone 12 на территории страны.

«Национальное агентство по частотам просит Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что у устройства было выявлено превышение предела удельного коэффициента поглощения.

В агентстве призвали компанию Apple сделать всё для скорейшего устранения дефекта.

Ранее Apple представила смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также новые умные часы Apple Watch.

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