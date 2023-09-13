Во Франции временно запретили продажу iPhone 12 из-за повышенного излучения
«Национальное агентство по частотам просит Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что у устройства было выявлено превышение предела удельного коэффициента поглощения.
В агентстве призвали компанию Apple сделать всё для скорейшего устранения дефекта.
Ранее Apple представила смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также новые умные часы Apple Watch.