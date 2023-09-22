Глава МИД Рау: Польша несёт «самое тяжёлое бремя» поддержки Украины

Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Польша несёт «самое тяжёлое бремя» поддержки Украины среди всех западных стран.

Такое мнение он высказал в статье для издания Politico.

«Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжёлое бремя помощи Украине, которое эквивалентно более чем 3% ВВП страны», — говорится в публикации.

По данным Рау, эти показатели в четыре раза выше, чем у Германии, и в десять раз больше, чем у Соединённых Штатов.

Как отметил дипломат, население Польши имеет право задаваться вопросом, почему оно должно платить по счетам дважды из-за помощи Украине, в то время как более богатые страны не стремятся брать на себя больше ответственности в этом вопросе.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет передавать Киеву своё новое оружие, купленное для обороны страны.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.