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Глава МИД Рау: Польша несёт «самое тяжёлое бремя» поддержки Украины

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Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Польша несёт «самое тяжёлое бремя» поддержки Украины среди всех западных стран.
Глава МИД Рау: Польша несёт «самое тяжёлое бремя» поддержки Украины
  • globallookpress.com
  • © Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa

Такое мнение он высказал в статье для издания Politico.

«Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжёлое бремя помощи Украине, которое эквивалентно более чем 3% ВВП страны», — говорится в публикации.

По данным Рау, эти показатели в четыре раза выше, чем у Германии, и в десять раз больше, чем у Соединённых Штатов.

Как отметил дипломат, население Польши имеет право задаваться вопросом, почему оно должно платить по счетам дважды из-за помощи Украине, в то время как более богатые страны не стремятся брать на себя больше ответственности в этом вопросе.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет передавать Киеву своё новое оружие, купленное для обороны страны.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.

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