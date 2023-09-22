В Минобороны Турции выразили надежду на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе
- AFP
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«Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру. Особенно если Армения будет должным образом выполнять свои обязанности и пункты мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки», — сказал он в интервью турецкой газете Milliyet.
По его словам, если всё пойдёт согласно договорённостям, то в регионе установится атмосфера мира и спокойствия.
Ранее в ЕС не исключили мер против Азербайджана при ухудшении ситуации в Карабахе.