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В Минобороны Турции выразили надежду на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе

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Министр обороны Турции Яшар Гюлер выразил надежду на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе после завершения операции ВС Азербайджана в регионе.
В Минобороны Турции выразили надежду на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе
  • AFP
  • © Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman

«Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру. Особенно если Армения будет должным образом выполнять свои обязанности и пункты мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки», — сказал он в интервью турецкой газете Milliyet.

По его словам, если всё пойдёт согласно договорённостям, то в регионе установится атмосфера мира и спокойствия.

Ранее в ЕС не исключили мер против Азербайджана при ухудшении ситуации в Карабахе.

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