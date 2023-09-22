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В США сенаторы предложили оказать помощь Еревану и ввести санкции против Баку

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Ряд американских сенаторов подготовили законопроект об оказании армянской стороне помощи, включая военную, и о введении санкций против Азербайджана.
В США сенаторы предложили оказать помощь Еревану и ввести санкции против Баку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы — председателя комитета по иностранным делам американского сената Роберта Менендеса.

Соответствующий документ предусматривает введение запрета на большую часть американского содействия властям Азербайджана, а также вводит санкции в отношении «режима Алиева за его действия против армян».

«Этот экстренный двухпартийный законопроект... шлёт ясный сигнал народу Нагорного Карабаха, что США не останутся безучастны, пока режим Алиева проводит свои жестокие кампании голода и военных действий», — заявил Менендес.

Вместе с этим в проекте закона прописано выделение средств на военную помощь Армении.

Ранее в ЕС не исключили мер против Азербайджана при ухудшении ситуации в Карабахе.

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