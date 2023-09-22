Зеленский заявил о создании совместной оборонной системы Украины и США
Информация об этом опубликована в его официальном Telegram-канале.
«Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие», — говорится в сообщении.
При этом Зеленский добавил, что в рамках общего проекта появится новая промышленная база и рабочие места.
Ранее президент США Джо Байден и Зеленский обсудили сотрудничество США с украинским ВПК.
Также в посольстве США заявили о готовности поставлять Киеву самое опасное оружие.
Кроме того, поступала информация, что США передадут Украине оружия на $325 млн со складов Пентагона.