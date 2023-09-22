Байден и Зеленский обсудили сотрудничество США с украинским ВПК

Американский президент Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили во время переговоров в Белом доме сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Вашингтона.

«Соединённые Штаты намерены укреплять обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе», — отметили в Белом доме.

Кроме того, отмечается, что с этой целью осенью правительство США проведёт конференцию с участием представителей американского ВПК, украинских предпринимателей и должностных лиц.

Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине, включающий ПВО.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США передадут Украине оружия на $325 млн со складов Пентагона.