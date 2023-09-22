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Посольство: США готовы поставлять Киеву самое опасное оружие

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Администрация Соединённых Штатов готова поставлять Украине самые опасные вооружения с целью «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».

Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

«Здесь готовы поставлять украинцам всё что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения», — отметили российские дипломаты.

При этом в посольстве добавили, что постоянная «накачка» Вашингтоном своих «клиентов» в Киеве оружием и деньгами давно никого не удивляет.

Ранее американский президент Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили во время переговоров в Белом доме сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США передадут Украине оружия на $325 млн со складов Пентагона.

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