Посольство: США готовы поставлять Киеву самое опасное оружие
Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.
«Здесь готовы поставлять украинцам всё что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения», — отметили российские дипломаты.
При этом в посольстве добавили, что постоянная «накачка» Вашингтоном своих «клиентов» в Киеве оружием и деньгами давно никого не удивляет.
Ранее американский президент Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили во время переговоров в Белом доме сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США передадут Украине оружия на $325 млн со складов Пентагона.