Посольство: США готовы поставлять Киеву самое опасное оружие

Администрация Соединённых Штатов готова поставлять Украине самые опасные вооружения с целью «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».

Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

«Здесь готовы поставлять украинцам всё что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения», — отметили российские дипломаты.

При этом в посольстве добавили, что постоянная «накачка» Вашингтоном своих «клиентов» в Киеве оружием и деньгами давно никого не удивляет.

Ранее американский президент Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили во время переговоров в Белом доме сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США передадут Украине оружия на $325 млн со складов Пентагона.