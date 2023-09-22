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Армения потребовала от СБ ООН развернуть миссию в Карабахе

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании СБ ООН призвал организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, по данным агентства, министр призвал создать «возможности для создания уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе».

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.

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