Обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога заявил, что отношение Запада к конфликту постепенно изменяется в неугодную Киеву сторону.

«Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают «украинскую карту» в негативном для нас контексте», — сказал журналист.

По его словам, это говорит о серьёзных проблемах украинской внешней политики.

«Мы проигрываем битву за мнения людей», — отметил Балога.

При этом он добавил, что таким образом Киев рискует потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о сокращении поддержки Киева со стороны Запада.