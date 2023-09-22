«Главком»: отношение Запада к конфликту меняется не в пользу Украины
«Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают «украинскую карту» в негативном для нас контексте», — сказал журналист.
По его словам, это говорит о серьёзных проблемах украинской внешней политики.
«Мы проигрываем битву за мнения людей», — отметил Балога.
При этом он добавил, что таким образом Киев рискует потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о сокращении поддержки Киева со стороны Запада.