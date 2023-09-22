Узнать больше

«Главком»: отношение Запада к конфликту меняется не в пользу Украины

Короткая ссылка
Обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога заявил, что отношение Запада к конфликту постепенно изменяется в неугодную Киеву сторону.

«Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают «украинскую карту» в негативном для нас контексте», — сказал журналист.

По его словам, это говорит о серьёзных проблемах украинской внешней политики. 

«Мы проигрываем битву за мнения людей», — отметил Балога.

При этом он добавил, что таким образом Киев рискует потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о сокращении поддержки Киева со стороны Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить