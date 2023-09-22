Экс-разведчик Шаффер: Зеленский слушал выступление Байдена без особого интереса

Бывший разведчик американских Вооружённых сил Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что выступление президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН слушали без особого интереса, а Владимир Зеленский сидел с таким лицом, будто его мучило пищевое отравление.

По его словам, собравшиеся в зале смотрели в телефоны и не уделяли речи Байдена должного внимания.

«В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно», — сказал Шаффер.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца на Генассамблее ООН слушал практически пустой зал.

Также ветеран американской армии Ноктис Дрейвен выразил мнение, что провал визита Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о скором завершении кризиса.