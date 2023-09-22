Узнать больше

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский слушал выступление Байдена без особого интереса

Короткая ссылка
Бывший разведчик американских Вооружённых сил Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что выступление президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН слушали без особого интереса, а Владимир Зеленский сидел с таким лицом, будто его мучило пищевое отравление.

По его словам, собравшиеся в зале смотрели в телефоны и не уделяли речи Байдена должного внимания.

«В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно», — сказал Шаффер.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца на Генассамблее ООН слушал практически пустой зал.

Также ветеран американской армии Ноктис Дрейвен выразил мнение, что провал визита Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о скором завершении кризиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить