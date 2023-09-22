Ветеран ВС США Дрейвен: провал Зеленского в ООН приближает завершение конфликта
Об этом он написал в соцсети X.
«Холодный приём Зеленского в Вашингтоне и в ООН... создают впечатление, что конфликт почти закончился», — сказал Дрейвен.
Кроме того, по словам ветерана, этому способствует и рост числа «презирающих» его жителей западных стран.
Ранее Дрейвен заявил, что США усилили Россию, оказывая помощь Украине.
Также экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.