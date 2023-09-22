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Ветеран ВС США Дрейвен: провал Зеленского в ООН приближает завершение конфликта

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Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен выразил мнение, что провал визита Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о скором завершении кризиса.

Об этом он написал в соцсети X.

«Холодный приём Зеленского в Вашингтоне и в ООН... создают впечатление, что конфликт почти закончился», — сказал Дрейвен.

Кроме того, по словам ветерана, этому способствует и рост числа «презирающих» его жителей западных стран.

Ранее Дрейвен заявил, что США усилили Россию, оказывая помощь Украине.

Также экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.

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