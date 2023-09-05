Американский ветеран Дрейвен: США усилили Россию, оказывая помощь Украине
Антироссийская политика Запада укрепила позиции Москвы, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
- AP
- © Libkos
«Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле», — написал он в X.
Ранее сообщалось, что США думают над поставками Украине кассетных боевых частей для РСЗО.
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