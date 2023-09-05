Антироссийская политика Запада укрепила позиции Москвы, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

«Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле», — написал он в X.

Ранее сообщалось, что США думают над поставками Украине кассетных боевых частей для РСЗО.