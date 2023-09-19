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Конгрессвумен — о Зеленском на ГА ООН: мог бы надеть пиджак, требуя наши деньги

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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отреагировала на внешний вид Владимира Зеленского, который приехал на заседание Генассамблеи ООН в «спортивных штанах». По её словам, Зеленскому стоило бы надеть галстук и костюм перед тем, как требовать от Запада новых денег.
Конгрессвумен — о Зеленском на ГА ООН: мог бы надеть пиджак, требуя наши деньги
  • Gettyimages.ru

Об этом Грин написала в своей социальной сети Х.

«Зеленский — не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов. Меньшее, что он мог сделать — надеть костюм и галстук, когда требует наши деньги», — говорится в сообщении.

Также конгрессвумен отметила, что при любом раскладе намерена голосовать против решения о выделении дополнительного финансирования Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в Нью-Йорке на самолёте украинской государственной компании впервые с 2022 года. Ранее он пользовался военными самолётами транспортной авиации США и Британии.

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