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Зеленский впервые с февраля 2022 года прибыл за рубеж на украинском самолёте

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Владимир Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в Нью-Йорке на самолёте украинской государственной компании впервые с 2022 года, хотя ранее он пользовался военными самолётами транспортной авиации США и Британии, сообщают «Украинские новости».
Зеленский впервые с февраля 2022 года прибыл за рубеж на украинском самолёте
  • Gettyimages.ru

«Airbus A319 ГАП «Украина» купил ещё президент Ющенко в 2005 году. Это самый свежий самолёт компании», — сказано в сообщении.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден примет Зеленского 21 сентября в Вашингтоне.

Как писало агентство Bloomberg, по просьбе Украины в Нью-Йорке 20 сентября состоится встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Зеленского.

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