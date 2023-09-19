Зеленский впервые с февраля 2022 года прибыл за рубеж на украинском самолёте
- Gettyimages.ru
«Airbus A319 ГАП «Украина» купил ещё президент Ющенко в 2005 году. Это самый свежий самолёт компании», — сказано в сообщении.
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден примет Зеленского 21 сентября в Вашингтоне.
Как писало агентство Bloomberg, по просьбе Украины в Нью-Йорке 20 сентября состоится встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Зеленского.