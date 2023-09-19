Зеленский впервые с февраля 2022 года прибыл за рубеж на украинском самолёте

Владимир Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в Нью-Йорке на самолёте украинской государственной компании впервые с 2022 года, хотя ранее он пользовался военными самолётами транспортной авиации США и Британии, сообщают «Украинские новости».

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«Airbus A319 ГАП «Украина» купил ещё президент Ющенко в 2005 году. Это самый свежий самолёт компании», — сказано в сообщении. Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден примет Зеленского 21 сентября в Вашингтоне. Как писало агентство Bloomberg, по просьбе Украины в Нью-Йорке 20 сентября состоится встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Зеленского.