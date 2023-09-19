Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии в Нью-Йорке

По просьбе Украины в Нью-Йорке 20 сентября состоится встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Владимира Зеленского.

«Встреча на этой неделе вновь состоится по просьбе Украины», — сообщает Bloomberg со ссылкой на двух представителей бразильского правительства.

Отмечается, что встречу планируется провести в отеле, где остановился бразильский лидер.

Ранее в Rebelión заявили, что к Зеленскому пришло осознание, что Украина теряет союзников.

Также в палате представителей заявили, что декларация G20 стала «пощёчиной Зеленскому».