Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии в Нью-Йорке
- AP
- © Brendan Smialowski
«Встреча на этой неделе вновь состоится по просьбе Украины», — сообщает Bloomberg со ссылкой на двух представителей бразильского правительства.
Отмечается, что встречу планируется провести в отеле, где остановился бразильский лидер.
Ранее в Rebelión заявили, что к Зеленскому пришло осознание, что Украина теряет союзников.
Также в палате представителей заявили, что декларация G20 стала «пощёчиной Зеленскому».