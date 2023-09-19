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Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии в Нью-Йорке

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По просьбе Украины в Нью-Йорке 20 сентября состоится встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Владимира Зеленского.
Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии в Нью-Йорке
  • AP
  • © Brendan Smialowski

«Встреча на этой неделе вновь состоится по просьбе Украины», — сообщает Bloomberg со ссылкой на двух представителей бразильского правительства.

Отмечается, что встречу планируется провести в отеле, где остановился бразильский лидер.

Ранее в Rebelión заявили, что к Зеленскому пришло осознание, что Украина теряет союзников.

Также в палате представителей заявили, что декларация G20 стала «пощёчиной Зеленскому».

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