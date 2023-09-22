Полянский: Россия заинтересована в возобновлении мира в Нагорном Карабахе

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва заинтересована в возобновлении мира в Нагорном Карабахе.

Об этом он заявил во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

«Абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле», — сказал политик.

При этом он отметил, что Россия играет ведущую роль в стабилизации конфликта и всеми силами содействует достижению консенсуса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы приложили все усилия для помощи людям в Карабахе.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.