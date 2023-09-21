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Лавров проводит встречу с главой руководящего совета Йемена в ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими на полях Генассамблеи ООН.
Лавров проводит встречу с главой руководящего совета Йемена в ООН
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Второй день работы в рамках «политической недели» ГА ООН Сергей Лавров начал с переговоров со своим йеменским коллегой», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее член политбюро правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) Хузам аль-Асад заявил, что переговоры между саудовской и йеменской сторонами всё ещё продолжаются.

В октябре 2022 года правящая на севере Йемена шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы) пригрозила Саудовской Аравии и ОАЭ ударами по нефтяной инфраструктуре.

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