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Хуситы в Йемене пригрозили Саудовской Аравии и ОАЭ ударами по нефтяной инфраструктуре

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Правящая на севере Йемена шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы) пригрозила Саудовской Аравии и ОАЭ ударами по нефтяной инфраструктуре.

По их мнению, зарубежные страны не дают народу Йемена «распределить его национальные богатства».

«Наши вооружённые силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств», — приводит РИА Новости заявление хуситов.

В марте атака со стороны йеменских хуситов привела к снижению уровня производства на нефтеперерабатывающем заводе в городе Янбу в Саудовской Аравии.

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