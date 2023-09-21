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Украина и Словакия договорились создать систему лицензирования поставок зерна

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Власти Словакии и Украины приняли решение создать систему лицензирования для поставок украинского зерна, эмбарго на импорт будет действовать до её запуска.
Украина и Словакия договорились создать систему лицензирования поставок зерна
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщила представитель Министерства сельского хозяйства Словакии Кристина Юричкова.

18 сентября Киев подал иски в ВТО в связи с запретом трёх государств на ввоз украинской продукции.

По данным The Financial Times, Брюссель заявил, что рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации из-за иска Украины по запрету на ввоз зерна.

Позднее в Словакии заявили, что Украина пообещала отозвать жалобу на страну в ВТО.

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