Украина и Словакия договорились создать систему лицензирования поставок зерна

Власти Словакии и Украины приняли решение создать систему лицензирования для поставок украинского зерна, эмбарго на импорт будет действовать до её запуска.

Об этом сообщила представитель Министерства сельского хозяйства Словакии Кристина Юричкова.

18 сентября Киев подал иски в ВТО в связи с запретом трёх государств на ввоз украинской продукции.

По данным The Financial Times, Брюссель заявил, что рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации из-за иска Украины по запрету на ввоз зерна.

Позднее в Словакии заявили, что Украина пообещала отозвать жалобу на страну в ВТО.