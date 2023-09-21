Канцлер Шольц обвинил Россию в «империалистических планах»
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Слова Шольца приводит в своём материале Die Welt.
По словам немецкого канцлера, из-за действий России продолжаются страдания «во всём мире».
«Президент России хочет реализовать свой империалистический план по завоеванию своего суверенного соседа», — сказал политик.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что условия Шольца по Украине говорят о непонимании ФРГ положения дел.
В феврале Владимир Путин назвал невероятным тот факт, что России снова угрожают немецкими танками с крестом на борту.
Он осудил тех, кто втягивает Германию в новую войну с Россией. По его словам, они, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой.