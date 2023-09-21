Канцлер Шольц обвинил Россию в «империалистических планах»

Канцлер Германии Олаф Шольц пожаловался на президента России Владимира Путина во время выступления в ООН, обвинив Москву в «империалистических планах по завоеванию Украины».

Слова Шольца приводит в своём материале Die Welt.

По словам немецкого канцлера, из-за действий России продолжаются страдания «во всём мире».

«Президент России хочет реализовать свой империалистический план по завоеванию своего суверенного соседа», — сказал политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что условия Шольца по Украине говорят о непонимании ФРГ положения дел.

В феврале Владимир Путин назвал невероятным тот факт, что России снова угрожают немецкими танками с крестом на борту.

Он осудил тех, кто втягивает Германию в новую войну с Россией. По его словам, они, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой.