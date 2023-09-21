Американское разведывательное сообщество считает, что Киев уже деморализован, а прорыв российской обороны в зоне СВО невозможен. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке.

«В американской разведке есть существенные элементы, опирающиеся на отчёты с мест и данные технической разведки, которые считают, что деморализованная украинская армия сдалась в вопросе прорыва заминированных трёхэтпаных линий российской обороны», — утверждает Херш в своей статье на платформе Substack.

Реальность такова, что «у потрёпанной армии Владимира Зеленского больше нет шансов на победу», отмечает журналист.

Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.

По оценкам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, проведение контрнаступления украинской армии является бессмысленным.