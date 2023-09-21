МИД: Россия готова возобновить работу по СВПД, если Запад проявит здравомыслие
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«Мы готовы, когда и если коллеги с той стороны проявят здравомыслие, возобновить соответствующую работу», — цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков подчеркнул, что Франция, Великобритания и Германия в последнее время проявляют свою незаинтересованность в восстановлении сделки.
Иран, Китай и Россия, в свою очередь, демонстрируют последовательный подход по этому вопросу, добавил он.
Ранее газета The Guardian писала, что Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.