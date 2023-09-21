МИД: Россия готова возобновить работу по СВПД, если Запад проявит здравомыслие

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова возобновить работу по иранской ядерной программе, когда и если страны Запада проявят здравомыслие.

«Мы готовы, когда и если коллеги с той стороны проявят здравомыслие, возобновить соответствующую работу», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Франция, Великобритания и Германия в последнее время проявляют свою незаинтересованность в восстановлении сделки.

Иран, Китай и Россия, в свою очередь, демонстрируют последовательный подход по этому вопросу, добавил он.

Ранее газета The Guardian писала, что Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.