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МИД: Россия готова возобновить работу по СВПД, если Запад проявит здравомыслие

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова возобновить работу по иранской ядерной программе, когда и если страны Запада проявят здравомыслие.
МИД: Россия готова возобновить работу по СВПД, если Запад проявит здравомыслие
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Мы готовы, когда и если коллеги с той стороны проявят здравомыслие, возобновить соответствующую работу», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Франция, Великобритания и Германия в последнее время проявляют свою незаинтересованность в восстановлении сделки.

Иран, Китай и Россия, в свою очередь, демонстрируют последовательный подход по этому вопросу, добавил он.

Ранее газета The Guardian писала, что Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.

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