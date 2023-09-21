Министры Украины и Польши решили найти выход из торгового спора

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и его польский коллега Роберт Телус провели телефонный разговор, в ходе которого договорились найти совместное решение по торговому спору.

Об этом говорится в заявлении Минагрополитики Украины.

Сообщается, что стороны решили найти выход из ситуации, который будет соответствовать интересам Варшавы и Киева.

«Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта», — написало министерство.

По данным Минагрополитики, следующие переговоры пройдут в ближайшие дни, тогда стороны обсудят вопросы, которые они подготовят. Также Варшава изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что скандал вокруг запрета на импорт зерна с Украины вызван интересами украинских олигархов.