Министры Украины и Польши решили найти выход из торгового спора
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Об этом говорится в заявлении Минагрополитики Украины.
Сообщается, что стороны решили найти выход из ситуации, который будет соответствовать интересам Варшавы и Киева.
«Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта», — написало министерство.
По данным Минагрополитики, следующие переговоры пройдут в ближайшие дни, тогда стороны обсудят вопросы, которые они подготовят. Также Варшава изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что скандал вокруг запрета на импорт зерна с Украины вызван интересами украинских олигархов.