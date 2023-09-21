МО Польши: скандал вокруг зерна с Украины вызван интересами украинских олигархов

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак высказал мнение, что скандал вокруг запрета на импорт украинского зерна вызван интересами украинских олигархов.

Об этом Блащак сказал в эфире «Польского радио».

«Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов. Украинские олигархи хотели бы продавать зерно на польской территории», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил глава польского Минобороны, украинским олигархам стоит продавать зерно не в Польше, а на других рынках, поскольку это наносит вред самой Польше.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

Польский президент добавил, что его страна должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, поскольку, «если утопающий потопит остальных, он не сможет получить помощь».

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Польши поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева.