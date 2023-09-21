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В Греции проходит общенациональная забастовка против законопроекта о труде

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В Греции проходит общенациональная забастовка в знак протеста против изменений в трудовом законодательстве.
В Греции проходит общенациональная забастовка против законопроекта о труде
  • AP
  • © Petros Giannakouris

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Работники государственного сектора Греции... не вышли на работу в четверг, чтобы выразить протест против изменений в трудовом законодательстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за забастовки поезда и автобусы в четверг ходят по сокращённому графику, многие школы закрыты.

Ранее сообщалось, что в Литве профсоюз учителей объявит забастовку с 29 сентября. Она начнётся в 08:00. Мероприятие связано с тем, что большинство проблем в сфере образования «не решены, а скрыты за интерпретациями цифр и фактов».

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