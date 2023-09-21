Глава МВД Франции заявил о серьёзной террористической угрозе в стране

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в стране сохраняется серьёзная террористическая угроза, которая исходит от группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»*.

В интервью телеканалу BFMTV он объяснил, что журнал террористической группировки не публиковался уже 12 лет, однако спустя долгое время вышел новый выпуск, а это является угрозой для западных стран.

«Мы предотвратили 47 терактов с момента вступления президента республики в должность, 15, к сожалению, были совершены. Террористическая угроза, как я уже говорил, остаётся вполне реальной», — сказал министр.

Дарманен добавил, что на сегодняшний день необходимо «всегда и везде проявлять осторожность».

Ранее сообщалось, что «Аль-Каида» пригрозила атаками против шведских и французских ведомств из-за акций с сожжением Корана.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.