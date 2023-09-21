Узнать больше

Глава МВД Франции заявил о серьёзной террористической угрозе в стране

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в стране сохраняется серьёзная террористическая угроза, которая исходит от группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»*.
Глава МВД Франции заявил о серьёзной террористической угрозе в стране
  • AFP
  • © JULIEN DE ROSA

В интервью телеканалу BFMTV он объяснил, что журнал террористической группировки не публиковался уже 12 лет, однако спустя долгое время вышел новый выпуск, а это является угрозой для западных стран.

«Мы предотвратили 47 терактов с момента вступления президента республики в должность, 15, к сожалению, были совершены. Террористическая угроза, как я уже говорил, остаётся вполне реальной», — сказал министр.

Дарманен добавил, что на сегодняшний день необходимо «всегда и везде проявлять осторожность».

Ранее сообщалось, что «Аль-Каида» пригрозила атаками против шведских и французских ведомств из-за акций с сожжением Корана.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить