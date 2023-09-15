Figaro: «Аль-Каида» пригрозила атаками против шведских и французских ведомств

Террористическая группировка «Аль-Каида»* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств из-за акций с сожжением Корана.

Об этом пишет издание Le Figaro.

«Аль-Каида на Аравийском полуострове» пригрозила атаковать министерство в Париже и уничтожить шведское посольство», — говорится в публикации.

Как пишет издание, угрозы связаны с прошедшими в Швеции акциями с сожжением Корана, а также с запретом во Франции на ношение мусульманской одежды в школах.

Ранее сообщалось, что в шведском городе Мальмё прошла акция с сожжением Корана, в ней участвовали порядка 200 человек.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.