Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч мирных жителей

В Минобороны России сообщили, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. мирных жителей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали более 3 тыс. жителей Карабаха. Также российский президент Владимир Путин приветствовал договорённость о прекращении боевых действий в Карабахе.