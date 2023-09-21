Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч мирных жителей
В Минобороны России сообщили, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. мирных жителей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.
Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали более 3 тыс. жителей Карабаха.
Также российский президент Владимир Путин приветствовал договорённость о прекращении боевых действий в Карабахе.
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