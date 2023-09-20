Российские миротворцы эвакуировали более трёх тысяч жителей Карабаха

С момента начала эскалации в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что людей эвакуировали из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

«В расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека, из них 1428 детей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.