Песков назвал ситуацию в Карабахе внутренним делом Азербайджана
- AFP
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«Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана», — приводит ТАСС слова Пескова в эфире Первого канала.
Он отметил, что Азербайджан действует на своей территории, что признаётся руководством Армении.
Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.