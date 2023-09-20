Песков назвал ситуацию в Карабахе внутренним делом Азербайджана

Ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана», — приводит ТАСС слова Пескова в эфире Первого канала.

Он отметил, что Азербайджан действует на своей территории, что признаётся руководством Армении.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.