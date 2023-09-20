В Азербайджане заявили, что мирное соглашение с Арменией согласовано на 70%
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Он подчеркнул, что текст соглашения представили армянской стороне.
«Вопрос о мирном соглашении согласован на 70%», — приводит агентство Trend слова Гаджиева.
Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.