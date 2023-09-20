В Азербайджане заявили, что мирное соглашение с Арменией согласовано на 70%

Мирное соглашение между Баку и Ереваном согласовано на 70%. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Gettyimages.ru

© VisualCommunications

Он подчеркнул, что текст соглашения представили армянской стороне. «Вопрос о мирном соглашении согласован на 70%», — приводит агентство Trend слова Гаджиева. Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.