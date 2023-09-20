Путин приветствовал договорённость о прекращении боевых действий в Карабахе
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- © Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool
«Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договорённость о полном прекращении боевых действий», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Он также приветствовал проведение 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта.
Отмечается, что переговоры пройдут при посредничестве руководства российских миротворцев.
Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.