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Сенатор Рэнд Пол призвал Байдена перестать быть заложником киевского режима

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Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол выразил мнение, что американский президент Джо Байден должен перестать делать из США заложника поддержки Украины.

Об этом он написал в соцсети X

«Буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины», — сказал сенатор.

При этом он добавил, что не согласится на ускоренное принятие каких-либо мер по расходам, которые обеспечат дополнительную помощь США Украине.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что заблокирует любую помощь Украине.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ получили от Соединённых Штатов всё необходимое для проведения контрнаступления.

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