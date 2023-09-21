Депутат Шеремет на фоне заявлений Дуды назвал Польшу главным врагом Украины
«Ещё недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда дело дошло до экономических интересов и деления прибылей, дружбе пришёл конец», — цитирует его РИА Новости.
По словам Шеремета, Польша «как никто другой» заинтересована в ослаблении Украины.
«Сегодня Польша является для Украины врагом номер один», — добавил депутат.
Ранее Шеремет назвал выступление Владимира Зеленского в ООН позором.
Также он раскритиковал условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговоров по Украине.