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Депутат Шеремет на фоне заявлений Дуды назвал Польшу главным врагом Украины

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что главным врагом для Украины является Польша, которая давно засматривается на западноукраинские земли.

«Ещё недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда дело дошло до экономических интересов и деления прибылей, дружбе пришёл конец», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шеремета, Польша «как никто другой» заинтересована в ослаблении Украины.

«Сегодня Польша является для Украины врагом номер один», — добавил депутат. 

Ранее Шеремет назвал выступление Владимира Зеленского в ООН позором.

Также он раскритиковал условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговоров по Украине.

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