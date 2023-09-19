Депутат Шеремет назвал выступление Зеленского в ООН позором
По его словам, ООН предоставила площадку «нацисту Зеленскому», которого взрастили власти США.
«Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — цитирует РИА Новости Шеремета.
Он добавил, что организация сегодня опустилась до уровня скандалов и дрязг.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в Нью-Йорке на самолёте украинской государственной компании впервые с 2022 года. Ранее он пользовался военными самолётами транспортной авиации США и Британии.