Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН позором.

По его словам, ООН предоставила площадку «нацисту Зеленскому», которого взрастили власти США.

«Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — цитирует РИА Новости Шеремета.

Он добавил, что организация сегодня опустилась до уровня скандалов и дрязг.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в Нью-Йорке на самолёте украинской государственной компании впервые с 2022 года. Ранее он пользовался военными самолётами транспортной авиации США и Британии.