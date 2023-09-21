МИД России: главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы СБ ООН

Министры иностранных дел стран БРИКС высказались в поддержку реформы ООН, в том числе и Совбеза.

Об этом заявили в МИД России.

«Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая её Совет Безопасности», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что целью такого решения министры считают повышение его «демократичности, представительности, эффективности и действенности».

Также страны БРИКС выразили признательность инициативам по урегулированию на Украине.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что роль БРИКС в решении глобальных проблем будет возрастать.