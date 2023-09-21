Узнать больше

МИД России: главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы СБ ООН

Короткая ссылка
Министры иностранных дел стран БРИКС высказались в поддержку реформы ООН, в том числе и Совбеза.

Об этом заявили в МИД России. 

«Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая её Совет Безопасности», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что целью такого решения министры считают повышение его «демократичности, представительности, эффективности и действенности».

Также страны БРИКС выразили признательность инициативам по урегулированию на Украине.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что роль БРИКС в решении глобальных проблем будет возрастать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить