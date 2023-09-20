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Лавров заявил, что роль БРИКС в решении глобальных проблем будет возрастать

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Роль БРИКС в решении глобальных проблем будет только возрастать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Убеждён, что в текущих условиях роль БРИКС в решении глобальных проблем будет только возрастать», — приводит ТАСС его слова на встрече с главами МИД стран — членов БРИКС, прошедшей на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров подчеркнул, что объединение является примером подлинной равноправной и недискриминационной многополярности.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что БРИКС не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона.

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