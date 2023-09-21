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Страны БРИКС выразили признательность инициативам по урегулированию на Украине

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Главы МИД БРИКС на встрече на полях ГА ООН обозначили позиции своих стран по конфликту на Украине и вокруг неё и с признательностью отметили предложения по посредничеству для урегулирования.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.

«Министры... отметили c признательностью соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах в интересах мирного урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии», — говорится в документе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провёл встречу с представителями стран БРИКС.

Также Лавров заявил, что роль БРИКС в решении глобальных проблем будет возрастать.

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