Страны БРИКС выразили признательность инициативам по урегулированию на Украине
Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.
«Министры... отметили c признательностью соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах в интересах мирного урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии», — говорится в документе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провёл встречу с представителями стран БРИКС.
Также Лавров заявил, что роль БРИКС в решении глобальных проблем будет возрастать.