Spectator: передача неисправных танков Киеву — позор для Германии
По его словам, оплошность с танками для Украины — это конфуз Берлина.
«Позорно для Германии, это уже второй раз, когда Украина публично воротит нос от отправки немецкого вооружения», — говорится в публикации.
Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Украина отказалась принять от Германии десять танков Leopard 1A5 из-за их плохого состояния.
Позже официальный представитель Минобороны ФРГ Кристина Рутси сообщила, что обещанные Киеву танки находятся в боеспособном виде в момент передачи.