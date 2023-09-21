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Spectator: передача неисправных танков Киеву — позор для Германии

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Обозреватель The Spectator Найджел Джонс заявил, что передача Украине неисправных танков Leopard 1 является позорной.

По его словам, оплошность с танками для Украины — это конфуз Берлина.

«Позорно для Германии, это уже второй раз, когда Украина публично воротит нос от отправки немецкого вооружения», — говорится в публикации.

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Украина отказалась принять от Германии десять танков Leopard 1A5 из-за их плохого состояния.

Позже официальный представитель Минобороны ФРГ Кристина Рутси сообщила, что обещанные Киеву танки находятся в боеспособном виде в момент передачи.

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